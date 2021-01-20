Игорь Додон встретился с примаром Кишинева: Социалисты во всем помогут

Новый год - новые задачи. Игорь Додон сегодня провел встречу с генпримаром столицы Ионом Чебаном. На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе касающиеся планов на начавшийся год. Лидер партии социалистов и одновременно экс-президент Молдовы напутствовал Чебана на продолжение продуктивной работы:

- Встретился сегодня с мэром Кишинева Ионом Чебаном.

В ходе обсуждения мы затронули широкий круг вопросов, касающихся как столицы, так и страны в целом.

Ион Чебан рассказал мне о проектах, которые были начаты в 2020 году и к настоящему времени реализуются, а также о тех, которые должны быть начаты в нынешнем году.

Я приветствовал и высоко оценил тесное сотрудничество мэрии с парламентом и правительством. Господин Чебан при этом отметил, что некоторые законы в области строительства, экономики, образования и здравоохранения необходимо скорректировать, чтобы органы местного публичного управления могли действовать более эффективно на благо муниципалитета и жителей. В этом контексте я заверил его в полной поддержке со стороны фракции социалистов в парламенте.

В конце дискуссии заверил, что Партия социалистов, которая имеет представителей в важнейших руководящих структурах страны, готова оказать столичным властям всю поддержку для решения существующих проблем и достижения поставленных целей, - написал в Facebook Додон.

Автор: Михаил Генчу