Президента Молдовы Майю Санду принимали в Брюсселе, как королеву

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Политика
Отель, в котором жила президент Санду в Брюсселе, поражает своей роскошью и внутренним убранством. На днях президент Майя Санду нанесла свой первый официальный визит в Брюссель. О том, с кем она встречалась и о чем говорили, был опубликован материал:
"Майя Санду отчиталась перед народом за поездку в Брюссель"
В столице Евросоюза, как отмечает издание radarpolitic.md президент останавливалась в отеле Renaissance Brussels. Майя Санду находилась здесь три ночи. Стоимость одной ночи в этом отеле составляет 2858 леев. Отель находится всего в 4 минутах ходьбы от Европейского парламента.
Номера в этом отеле выглядят так:
В отеле Renaissance Brussels есть крытый бассейн. Это означает, что президент Майя Санду имела возможность в Крещение уважать традиции и окунуться.
Отель Renaissance Brussels обладает хорошим рейтингом на специализированных сайтах, поэтому, если вы в этом году захотите поехать в Брюссель, вы сможете остановиться здесь. Тем более, что это прямо в центре города.
Отель довольно приличный и находится в самом центре Брюсселя.
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