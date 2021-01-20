Президента Молдовы Майю Санду принимали в Брюсселе, как королеву

Отель, в котором жила президент Санду в Брюсселе, поражает своей роскошью и внутренним убранством. На днях президент Майя Санду нанесла свой первый официальный визит в Брюссель. О том, с кем она встречалась и о чем говорили, был опубликован материал:

"Майя Санду отчиталась перед народом за поездку в Брюссель"

В столице Евросоюза, как отмечает издание radarpolitic.md президент останавливалась в отеле Renaissance Brussels. Майя Санду находилась здесь три ночи. Стоимость одной ночи в этом отеле составляет 2858 леев. Отель находится всего в 4 минутах ходьбы от Европейского парламента.

Номера в этом отеле выглядят так:

В отеле Renaissance Brussels есть крытый бассейн. Это означает, что президент Майя Санду имела возможность в Крещение уважать традиции и окунуться.



Фото с официального сайта отеля, в котором жила Майя Санду.

Отель Renaissance Brussels обладает хорошим рейтингом на специализированных сайтах, поэтому, если вы в этом году захотите поехать в Брюссель, вы сможете остановиться здесь. Тем более, что это прямо в центре города.

Отель довольно приличный и находится в самом центре Брюсселя.