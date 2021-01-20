Президент не смогла разблокировать внешнюю помощь для Молдовы

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Экономика
Санду не смогла разблокировать внешнюю помощь. А кто-то сомневался? И не надо называть кредиты помощью. Называйте вещи своими именами.
Дали кредит - отдавай электросети. Дали другой- отдавай цементный завод Лафаржу! Дали третий - отдавай все банки. Дали четвертый- 40 % земли в концессию. Дали пятый- отдавай стадион!
Вот и Санду дадут денег тогда, когда сможет что-то отдать - Молдтелеком, Крикова, ЖДМ и что там еще осталось после Павла Филлипа. Ведь Филип и Плахотнюк отдали все что можно было...
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