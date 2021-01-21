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Майя Санду уклонилась от ответа на вопрос о досрочных выборах
21.01.2021

Неясной остается ситуация вокруг организации досрочных парламентских выборов. По возвращении из Брюсселя президент Майя Санду заявила, что представит решения по этому вопросу через несколько дней.

Она отметила, что довыборы - единственный выход для того, чтобы обновить политический класс. Поскольку действующий состав парламента, по ее словам, себя дискредитировал. Однако пока глава государства не готова представить шаги, которые намерена предпринять в этом направлении: 

"Я вернусь и подробно обсудим все имеющиеся у вас вопросы, и я представлю планы на будущее, но мы сделаем это на другом мероприятии в ближайшие дни."

Между тем, депутаты от ПДС заявили, что ждут диалога со всеми парламентскими фракциями для нахождения способа организации досрочных выборов:

"Мы должны обсудить все, мы подготовили предложение, план действий. Мы спросим партии в парламенте, каковы их намерения в отношении кандидата в премьер-министры. Позиция ПДС ясна, наши избиратели на ноябрьских выборах проголосовали против этого парламента."

Получить по этому поводу комментарий председателя партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ и вице-спикера от ПСРМ Влада Батрынчи не удалось, они на телефонные звонки не ответили. Тем временем, лидер Платформы DA Андрей Нэстасе заявил в одной из телепередач, что его партия готова взять на себя ответственность за руководство страной, поскольку, по его словам, до досрочных парламентских выборов необходимо переходное правительство.

Ранее о готовности к диалогу заявили демократы и представители платформы "За Молдову". Они отметили, что у них есть кандидаты в премьеры, однако имен не назвали. В понедельник Конституционный суд постановил, что самороспуск парламента невозможен, отклонив ходатайство депутатов от ПДС.

Согласно решению КС, законодательный орган может быть распущен лишь при условиях, предусмотренных 85-ой статьей Конституции, а именно - при невозможности формирования правительства с двух попыток и бездействие парламента в течение трех месяцев.


 
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