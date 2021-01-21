Это временное правительство сделает все, чтобы держать ситуацию под контролем

|
|
...
|
Политика
Будем работать до назначения нового кабмина. Такими словами начал заседание правительства исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.
Он подчеркнул, что возглавляемая им команда получила власть в непростой для страны период, и призвал коллег правильно и ответственно выполнять свои обязанности.
"Это временное правительство сделает все возможное, чтобы в нынешних условиях держать ситуацию под контролем до формирования нового кабмина, которому мы передадим все дела и ключи от наших офисов. Очевидно, что временное правительство не может творить чудеса, но оно может дать необходимую гарантию того, что дела не пойдут хуже", - сказал и.о. премьера.
На прошлой неделе Аурелиу Чокой заявил, что заседания правительства возобновят лишь после того, как Конституционный суд вынесет решение по запросу президента Майи Санду о полномочиях действующей исполнительной власти. Однако судьи еще не рассмотрели обращение главы государства.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|