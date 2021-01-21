Это временное правительство сделает все, чтобы держать ситуацию под контролем

Будем работать до назначения нового кабмина. Такими словами начал заседание правительства исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

Он подчеркнул, что возглавляемая им команда получила власть в непростой для страны период, и призвал коллег правильно и ответственно выполнять свои обязанности.

"Это временное правительство сделает все возможное, чтобы в нынешних условиях держать ситуацию под контролем до формирования нового кабмина, которому мы передадим все дела и ключи от наших офисов. Очевидно, что временное правительство не может творить чудеса, но оно может дать необходимую гарантию того, что дела не пойдут хуже", - сказал и.о. премьера.

На прошлой неделе Аурелиу Чокой заявил, что заседания правительства возобновят лишь после того, как Конституционный суд вынесет решение по запросу президента Майи Санду о полномочиях действующей исполнительной власти. Однако судьи еще не рассмотрели обращение главы государства.