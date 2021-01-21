У семи нянек дитя без вакцины

Кто в Молдове отвечает за вакцинацию? Национальное агентство общественного здоровья? Но оно лишь реализует стратегии, выработанные минздравом.

Минздрав, как известно, обезглавлен, ушли даже госсекретари. Правда, здесь якобы работали над проблемой до ухода министра и его замов – но как-то так вышло, что ничего не наработали.

Полноценного правительства тоже нет – а когда было, вопрос мурыжили, ничего конкретно не решая. Быть может, потому, что почти все члены кабинета переболели ковидом в легкой форме и теперь у них иммунитет не только к коронавирусу, но и к проблемам вакцинации населения?

У части избирателей была надежда на то, что организовать вакцинацию поможет новый президент. Но это явно не входит в намерения Майи Санду. И если вопрос о границах ее полномочий ей очень не нравился в ходе избирательной кампании – то теперь и она, и подконтрольные аналитики охотно развивают эту тему.

Быть может, в парламентской республике за все, в том числе и за здоровье, отвечает парламент? Мог бы он посвятить вакцинации отдельное заседание, заслушать всех вовлеченных чиновников и выработать стратегию борьбы за вакцины? Мог. Но депутаты так не думают – они тоже борются за самовыживание, то ли ждут новых выборов, то ли не ждут, но уж точно никаких вопросов не решают, хотя зарплату и льготы получают исправно.

Возможно, зная о наших бедах, о нас позаботятся западные партнеры, которым мы, подписывая соглашение об ассоциации на 984 страницах, делегировали часть своей самостоятельности? После поездки Майи Санду в Брюссель председатель Евросовета Шарль Мишель написал в социальных сетях, что «ЕС солидарен с Молдовой в противостоянии пандемии и поддержит социально-экономическое восстановление страны». То же самое и теми же словами постоянно говорят и другие еврочиновники и партнеры из Бухареста. Но, увы, пока это только сотрясение воздуха.

Бум прививания

За последние четыре недели в мире вакцинировались более 30 миллионов человек.

17 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале массовой вакцинации в Европе с 27 декабря. Практически во всех европейских странах она активно идет. К 14 января в США были привиты более 10 миллионов, в Британии – 3 миллиона, в Израиле – почти 2 миллиона, в Италии - 800 тысяч, в Германии – 760 тысяч, в Испании –580 тысяч, в Канаде - 390 тысяч. В Китае привиты 9 миллионов человек вакциной «Sinovac», которую заказали Сингапур, Турция, Бразилия, Чили и Индонезия. В ОАЭ привились 1,53 миллиона. Наконец, 1,5 миллиона вакцин «Спутник V» уже применили в России, в Москве вакцинодромы открываются на Красной площади, в торговых центрах, все бесплатно.

Мы чужие на празднике вакцинации

Большой брат неплохо справляется с закупкой и распределением вакцин среди своих. Но 20-миллионное население западных Балкан ни на что не рассчитывает. 15 января компания «Pfizer» объявила, что временно сокращает поставки вакцины в Европу и сможет увеличить объемы поставок лишь с 15 февраля. Россия поддержала Сербию поставками «Спутник V», Албании что-то пожертвовало анонимное государство ЕС. Молдову кормят «завтраками».

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил «Euronews»: «COVAX однажды заработает, но когда - неизвестно. Разные страны отчаянно пытаются сделать всё возможное для спасения своего населения, следуя принципу «каждый за себя, только Бог за всех». Также ведёт себя, к сожалению, и Евросоюз, я говорю это с первого дня. Это не только аморально и политически неприемлемо, но и нелогично».

Дуэль вакцин в мире санкций

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что «рынок вакцины от короны – чудовищный, весь мир должен прививаться, причем каждый год, а это миллиарды и миллиарды баксов...Драка за этот рынок будет не на жизнь, а на смерть». Объем будущего рынка может составить более 10 миллиардов долларов в год, пишет «The Guardian». Средняя цена дозы составит 20 долларов при себестоимости в 5-10 долларов.

Вопрос о том, какую вакцину применять, из плоскости медицинской давно перешел в плоскость коммерческую и политическую. Сегодня в странах ЕС говорят о двух вакцинах - «Pfizer" и «Мoderna». Американскую «Pfizer», сделанную по технологии, которая раньше использовалась только в ветеринарии, США, Европа, Канада и Япония уже заказали более миллиарда доз на 2021 год. Заказы на вакцину «Мoderna» - 600 миллионов доз.

Во второй половине января ожидаются первые экспертные консультации ВОЗ по заявке «Спутник V». По данным Би-би-си, высока вероятность того, что вакцину одобрят в том же статусе, что и «Pfizer». Россия уже получила заявки на 1,2 миллиарда доз из 50 стран мира, в том числе Белоруссии, Боливии, Аргентины, Алжира, Сербии. Стоимость одной дозы вакцины для международных рынков - менее 10 долларов, производить ее будут в Индии, Китае, Бразилии и Южной Корее.

Вопрос о поставках российской вакцины сейчас в нашей стране официально не обсуждается, хотя для ее хранения не нужны мощные холодильники, и это большой плюс. С августа прошлого года поставки «Спутника» обещал тогдашний президент Игорь Додон, он продолжает продвигать эту идею уже в статусе лидера ПСРМ.

«Российская сторона готова предоставить первую партию вакцины от коронавируса нашей стране, мы призываем власти республики внимательно рассмотреть эту возможность», - сказал на этой неделе Додон, ссылаясь на итоги переговоров с руководством госдумы РФ и заместителем руководителя администрации президента Дмитрием Козаком. Непонятно, что мешало минздраву сделать заявку на «Спутник», когда во главе министерства стояла Виорика Думбрэвяну, во главе кабинета – Ион Кику, а в президентуре сидел Игорь Додон. Велись ли переговоры и до какой стадии дошли – неизвестно, все разговоры в высшей степени неконкретны. Молдавская медицина и научный мир на эту тему не высказывается.

В этой ситуации правые политики Молдовы призывают ждать, терпеть, надеяться, признавать только западные вакцины, хотя ВОЗ официально объявила, что ничего не имеет против российских. Перед отъездом в Брюссель Майя Санду встретилась в режиме онлайн с 250 дипломатами, аккредитованными за рубежом. «Большая часть наших дипломатических усилий должна быть сосредоточена на построении «круга доверия» Румыния - Республика Молдова – Украина», - заявила она. Это лишнее доказательство того, что с Россией вести переговоры о вакцине не будут.

Вот озвученные на встрече приоритеты внешней политики: экономическая дипломатия, отношения с диаспорой, качественные консульские услуги. Кому это сейчас нужно, когда речь идет о жизни и смерти? А ведь еще недавно Санду говорила, что, если уйдет правительство Кику, она решит все проблемы ковида. Но, похоже, имела в виду выполнение только того, что прописано в соглашении об ассоциации с ЕС. А там обязательств касательно вакцинации нет.

На последнем телеэфире Санду сообщила: «Мы получим вакцину из Румынии и покажем, что можем управлять вакцинацией». По ее словам, Кишинев направил в минздрав Румынии инструкции, которые Бухарест обещает изучить и после этого выдать обещанные 200 тысяч доз. Во вторник сопредседатель делегации Европарламента в комитете по ассоциации ЕС-Молдова Зигфрид Мурешан заявил, что до конца недели Молдова может получить от Румынии первую партию вакцины Moderna для медиков. Потом будет принято решение о бесплатной партии от COVAX. Между тем, бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко говорит, что на самом деле минздрав не готов организовать прививание. Кому верить?

Кстати, с Приднестровьем румынской вакциной Кишинев поделиться не сможет, заявила Санду. Но эта добрая женщина пообещала не препятствовать вакцинации жителей непризнанной республики российским препаратом.

Сейчас у Кишинева и Киева одна проблема. Президент Владимир Зеленский сформулировал ее так. Как объяснить населению, что в ситуации, когда Европа и США вакцин не дают, нельзя вести переговоры с Россией? Единственной вакциной, о покупке которой пока сумел договориться Киев, оказалась китайская «CoronaVac»: 1,9 миллиона доз для бесплатной вакцинации. Эффективность препарата оценивается в 50 процентов - либо подействует, либо нет.

Ни Зеленский, ни Санду после встречи в Киеве не рассказали о том, как начать вакцинацию, если европейской вакцины не будет. А тем временем украинские политики тайно прививаются в частных клиниках, платя по три тысячи долларов за дозу. Возможно, так поступает и наша элита, это и есть та главная причина, по которой вакцинация у нас никак не начнется?

Нужен ли карантин?

Власти обещали вспышку коронавируса после новогодних праздников. Не сбылось. Количество инфицированных резко сократилось.

Все понятно: на зимних праздниках люди сидели дома, не ходили на работу и учебу, не ездили в общественном транспорте. Рестораны и театры не работали. Отличный результат! Получается, карантин очень нужен, особенно в условиях отсутствия вакцин. Даже вакцинирующаяся Европа вводит его жестко: Германия – до 4 апреля, Нидерланды – до 9 февраля, Словакия – до 7 февраля. Италия поделена на зоны в зависимости от числа заражений: если за семь дней выявляют 250 случаев на 100 тысяч жителей - регион объявляется «красной зоной» со строгим комендантским часом, магазины и рестораны закрываются, занятия в школах переводятся в режим онлайн.

Но у нас после праздников все пошло по-старому. Добрые чиновники открыли театры, войдя в положение бедствующих актеров, президент Санду приняла участие в открытии серии мероприятий, посвященных 100-летию театра имени Эминеску, а министерство образования, культуры и исследований провело вручение ежегодных премий. А главное – опять работают все школы и детсады, забиты салоны троллейбусов и маршруток. Чем это кончится? И кто ответит за те смерти, которые еще будут до начала массовой вакцинации?

Марина ТИМОТИНА, Василиса ФРУНЗЕ