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Здоровье
Экс-президент Молдовы Игорь Додон переболел Covid-19: Симптомов не было...
21.01.2021

Бессимптомную форму ковида можно обнаружить тестом на антитела. Экс президент Молдовы Игорь Додон заявил, что перенес Covid-19, но не знал об этом.

«Симптомов не было, но в последнем тесте, который я дал, антитела были обнаружены. Возможна и такая ситуация », - заявил Игорь Додон в передаче «Главный вопрос» на канале NTV Молдова.

«У меня есть антитела, а это значит, что у меня был Covid-19, но никаких симптомов», - сказал Игорь Додон. - «На мне была маска на всех встречах», - добавил лидер ПСРМ.


 
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