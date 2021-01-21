Мы не можем себе позволить закрыть рестораны, спортклубы и торговые центры, а болеть можем

Врио премьер-министра Аурелиу Чокой провел сегодня первое заседание действующего правительства. «Временное правительство не может творить чудеса, но оно может обеспечить необходимую гарантию того, что положение не ухудшится перед лицом кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Я призываю вас по максимуму избегать политики и сосредоточиться исключительно на профессионализме. Давайте будем достойными и будем работать правильно, честно и открыто до назначения нового правительства», - заявил Аурелиу Чокой.

Глава кабмина запросил текущую информацию об эпидемиологической ситуации в системах здравоохранения и образования.

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык сообщила, что до 19 января 2021 года было зарегистрировано 153 506 случаев заражения Covid-19. В настоящее время насчитывается 6 064 активных случая. При этом в последние недели (14.12.2020-17.01.2021) наблюдается уменьшение числа новых подтвержденных случаев.

Это объясняется тем, что во время зимних праздников за проведением тестов обращалось меньше людей. Однако показатели заболеваемости Covid-19 за последние 14 дней в 24 административных единицах подпадают под критерии красного кода. В настоящее время в Республике Молдова достаточное количество лабораторных тестов, в наличии 140 тысяч тестов, и ведомство закупит еще 300 тысяч экспресс-тестов.

Министр образования, культуры и исследований Лилиана Поголша отметила, что ежедневно отслеживается эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях. Так, наблюдается уменьшение числа случаев заболевания Covid-19 среди студентов, в том числе уменьшение количества студентов, находящихся в самоизоляции. С 11 по 15 января 2021 года вирус подтвержден у пяти студентов, 11 преподавателей и пяти человек вспомогательного персонала, в самоизоляции находятся 5 студентов и один преподаватель.

«Даже значительное сокращение случаев заболевания не должно нас расслаблять. Мы знаем, насколько коварен этот вирус, поэтому не исключаем возможного увеличения числа случаев заражения. Я призываю всех граждан Республики Молдова, медицинские учреждения, учебные заведения, частные или государственные структуры продолжать соблюдать меры защиты, чтобы не допустить новой волны инфекции.

Республика Молдова не может позволить себе экономический локдаун, поэтому мы обязаны защищать себя и соблюдать эпидемиологические меры, не допустить, чтобы из-за этого вируса регистрировалось значительное увеличение числа заболевших», - подытожил исполняющий обязанности премьера.