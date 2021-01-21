21 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
В Кремле недовольны попытками Игоря Додона подменить собой официальные органы власти Молдовы
21.01.2021

В Кремле недовольны попытками  Игоря Додона подменить собой официальные органы власти Молдовы в вопросах двусторонней повестки. Подобное поведение носит явный предвыборный характер. Москва же не собирается быть частью избирательной компании кого-либо в Молдове. 

В то же время РФ всегда открыта для оказания помощи своим партнёрам, в том числе в вопросах преодаления пандемии коронавируса. 
Запрос от молдавской стороны о возможности получения российской вакцины был направлен Агенством по медикаментам Молдовы ещё несколько месяцев назад.

Российская сторона готова также рассмотреть возможность производства своей вакцины на молдавских фармацевтических предприятиях.

@Telegram GK


 
Количество просмотров:
37
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.