В Кремле недовольны попытками Игоря Додона подменить собой официальные органы власти Молдовы в вопросах двусторонней повестки. Подобное поведение носит явный предвыборный характер. Москва же не собирается быть частью избирательной компании кого-либо в Молдове.

В то же время РФ всегда открыта для оказания помощи своим партнёрам, в том числе в вопросах преодаления пандемии коронавируса.

Запрос от молдавской стороны о возможности получения российской вакцины был направлен Агенством по медикаментам Молдовы ещё несколько месяцев назад.

Российская сторона готова также рассмотреть возможность производства своей вакцины на молдавских фармацевтических предприятиях.

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