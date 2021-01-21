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Общество
В Кремле недовольны попытками Игоря Додона подменить собой официальные органы власти Молдовы в вопросах двусторонней повестки. Подобное поведение носит явный предвыборный характер. Москва же не собирается быть частью избирательной компании кого-либо в Молдове.
В то же время РФ всегда открыта для оказания помощи своим партнёрам, в том числе в вопросах преодаления пандемии коронавируса.
Российская сторона готова также рассмотреть возможность производства своей вакцины на молдавских фармацевтических предприятиях.
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