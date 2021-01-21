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Сколько Додон сегодня весит
21.01.2021

Бывший президент Молдовы Игорь Додон предложил создать для участия во внеочередных парламентских выборах Блок левых сил. "Левые силы должны объединиться", - заявил он. На вопрос, что он может им предложить, Додон ответил: "Я дам им шанс вернуться в парламент". И пообещал в ближайшее время выступить с таким предложением официально и публично, добавив, что основу такого блока должна составить Партия социалистов, а электоральным символом должен стать символ этой партии - звезда. 

Примечательно, что Додон озвучил идею создания Блока левых сил сразу же после того, как это сделал и ряд телеграм-каналов, курируемых его московскими "партнерами по развитию". Под "другими левыми силами" имеются в виду Партия коммунистов Владимира Воронина и Гражданский конгресс Марка Ткачука. Наша партия Ренато Усатого из этой конструкции исключается. Партию Шора формально в такой предвыборный блок не включат, но подразумевается, что она будет где-то рядом и всегда готова подставить плечо блоку Додона.

О том, что социалисты уже начали работать в направлении создания такого блока, свидетельствуют и их все более откровенные попытки коррумпировать и перекупить на свою сторону представителей других партий и лидеров на местах.

Заявление Додона о блоке подтверждает, что его дела плохи. На парламентских выборах 24 февраля 2019 года его партия получила в общенациональном округе 441 тысячу (30,3%) голосов. В первом туре президентских выборов 1 ноября 2020 года Додон взял столько же - 440 тысяч голосов (32,6%). Этот результат был получен в то время, когда Додон был президентом и обладал серьезным административным ресурсом.

Утрата этого ресурса, особенно в лице Владимира Плахотнюка, означает минус 5% на следующих парламентских выборах. Партии Воронина и Ткачука, если они создадут блок на двоих, могут преодолеть 7% избирательный ценз и пройти в парламент. Им не нужен Додон. Чувство, которое испытывают к нему и Воронин, и Ткачук сотоварищи - это даже не ненависть, это брезгливость и презрение к предателю. Даже если Додон и его спонсоры не пожалеют денег, чтобы купить Воронина с Ткачуком, ничего у них не получится. 

Добавьте к ПКРМ и ГК, которые будут бить Додона, и партию Усатого, чьи 228 тысяч голосов (17%), полученные на президентских выборах, к Додону точно не уйдут.

Додон может сколько угодно надувать щеки и призывать к созданию Блока левых сил, но его реальный результат на следующих выборах - это 25 мандатов.

@Telegram BP


 
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