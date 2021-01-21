Ренато Усатый: Стратегия Додона и Плахотнюка - избежать досрочных парламентских выборов

Председатель „Нашей партии” Ренато Усатый считает, что основная цель Игоря Додона и Влада Плахотнюка - избежать досрочных парламентских выборов и дискредитировать нынешнего президента Майю Санду, отмечает IPN.

„Они обсуждают через посредников, и у них теперь цели совпадают, делают все возможное, чтобы уничтожить рейтинг президента Санду, а досрочные выборы, чтобы состоялись как можно позже. Большинство фракций, которые сегодня находятся в парламенте, не попадут в будущий парламент, а они с этими уходами, возвращениями и переходами из одной партии в другую потратили миллионы”, - сказал Ренато Усатый во время передачи „Secretele Puterii” на Jurnal TV.

По словам Усатого, депутаты-социалисты и фракция Шора теперь будут действовать в тандеме, имитируя желание спровоцировать досрочные парламентские выборы.

„Стратегия Додона в партнерстве с Шором заключается в том, чтобы все пандемические, социальные и экономические проблемы переложить на Майю Санду. Они понимают, что их партнерство и неофициальное большинство, которое у них есть сейчас, больше не будут возможны в будущем парламенте, поэтому они не хотят досрочных парламентских выборов”,- добавил Усатый.

Ренато Усатый настаивает на том, чтобы президент Санду назначила его в качестве премьер-министра, заверив, что его кандидатура не получит необходимого количества голосов в парламенте. Лидер „Нашей партии” говорит, что с ним связался советник главы государства и была согласована встреча с президентом Санду сразу после ее возвращения из Брюсселя.