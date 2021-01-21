Сдал кровь и получил сифилис - шокирующая история жителя столицы

Бывает иногда и так. Шокирующий случай с жителем столицы - решив сдать кровь в национальном центре по переливанию крови, он с ужасом обнаружил, что его... заразили сифилисом.

Об этом в социальных сетях поведала его супруга по имени Мариана Коникова. По словам женщины, в октябре ее супруг переболел Covid-19, после чего, спустя месяц, его пригласили сдать плазму - мужчина и ранее делал это. В декабре же им снова позвонили и сказали, что обнаружились изменения в анализах.

Оказалось, что мужчина болен сифилисом, согласно анализам. Супруги обратились в другие лаборатории, где везде им давали отрицательный результат - нет, дескать, сифилиса. Однако в национальном центре отказались принимать во внимание эти результаты, и в итоге сейчас мужчина лишен возможности сдавать кровь и плазму. В связи с этим супруги испытывают сильное чувство фрустрации - они хотели помочь обществу, но не могут сделать это.