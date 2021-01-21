Израиль для молдаван пока закрыт, но есть исключения

Израиль продлевает общий карантин еще на 10 дней, до 31 января. Таким образом, молдаване, которые собираются поехать в Израиль, должны сдать отрицательный тест на Covid-19 при въезде в страну. Решение властей Израиля вступит в силу в ночь с 22 на 23 января.

Граждане Молдовы, желающие въехать в Государство Израиль, должны предоставить авиакомпании сертификат ПЦР-теста на коронавирус, выполненный за 72 часа до вылета, или сертификат о вакцинации или лечении от коронавируса, выданный Министерством здравоохранения страны вылета, сообщает cenzura.md

Эта процедура будет применяться к прибывающим в Израиль пассажирам, находящимся за границей более 72 часов, за исключением специальных разрешений, которые будут утверждаться индивидуально, а также членов экипажа самолетов, прибывающих в Израиль на более длительный период.