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Экономика
Пандемия убивает молдавский экспорт: Поставки за рубеж снизились на 13 процентов
21.01.2021

Объемы торговли сократилась, как с западными, так и восточными партнерами. Пандемия ударила по экспорту. За первые девять месяцев прошлого года поставки за рубеж снизились более, чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Таким образом, экспорт в ЕС сократился на 10 %, в СНГ почти на 9 %. Это выводы экспертов Независимого аналитического центра «Expert-Grup».

Вопреки потрясениям, вначале 2020 отечественные фермеры поставили на рынки Евросоюза на три с половиной процента больше продукции, нежели годом ранее. За 9 месяцев Молдова отправила в ЕС агропродовольственной продукции на сумму почти 400 миллионов долларов. Объем экспорта другой продукции составил около 800 миллионов долларов. Это на 12 процентов меньше, чем в 2019 году.

Из первой категории наиболее востребованы на рынках ЕС растительные масла, жиры, безалкогольные напитки, пшеница. Из несельскохозяйственной продукции чаще всего экспортировали ковры, машины, оборудование, обувь, изделия из кожи.

По оценкам экспертов, квота на экспорт агропродовольственных товаров на рынки Европейского Союза освоена отечественными производителями всего на 41 %, на остальную продукцию выбрана на 46%


 
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