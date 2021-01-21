Виорел Морарь остается на свободе

Ходатайство прокуроров о применении предварительного ареста в отношении отстраненного начальника Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря было отклонено. Решение было вынесено Кишиневским судом, офис Чокана.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру заявила для IPN, что прокуроры обжалуют заключение первой инстанции в Апелляционном суде Кишинева.

Виорел Морарь был задержан 19 января, получив новое обвинение. Отстраненный от должности глава АП обвиняется в превышении власти, фальсификации официальных документов, незаконном задержании или аресте и сознательном привлечении к уголовной ответственности невинного человека. По словам прокуроров, эти действия были совершены в отношении совладельцев сети автозаправочных станций „Vento”.

Эти предприниматели были недавно реабилитированы в правах, после того, как выяснилось, что в 2018 году их преследовали, задержали, арестовали, лишили имущества и незаконно привлекли к уголовной ответственности в рамках заказного уголовного дела.

Виорел Морарь был задержан в январе 2020 года и обвинен в злоупотреблении служебным положением, фальсификации официальных документов и вмешательстве в уголовное преследование. Уголовное дело было направлено в суд через месяц. Тогда же прокуратура объявила, что инициировала еще одно дело, его подозревают в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах с использованием служебного положения.

Виорел Морарь не признает себя виновным. До последнего задержания он находился под судебным контролем.