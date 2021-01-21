Усатый: В Молдове готовится схема по продаже контрабандных лекарств

Примар Бельц Ренато Усатый выдвинул целый ряд обвинений в адрес депутатов ПСРМ, независимого депутата Владимира Андронаки, бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и партии "Шор".

Он утверждает, что в Молдове «готовится очень грязная схема», связанная с законами о лекарствах и фармацевтической деятельности, за которые недавно проголосовали ПСРМ и депутаты «За Молдову», сообщает agora.md

Усатый заявил, что депутат Андронаки несколько раз встречался с Плахотнюком в Стамбуле, чтобы обсудить покупку одной из крупнейших аптечных сетей в Молдове.

«Социалисты разрабатывают очень грязную схему, чтобы взять под контроль рынок лекарств в Молдове. Эта схема уже согласована с Додоном. Андронаки дважды встречался с Плахотнюком в Стамбуле. Недавно Плахотнюк вернулся в Стамбул. Они также говорили с Шором.

Эта группа планирует до конца месяца приобрести одну из крупнейших аптечных сетей Молдовы. Схема связана с законом о мобильных аптеках, проголосованном в полночь. Они хотят продавать контрабандные лекарства», - заявил примар Бельц в эфире передачи на телеканале JurnalTV.

Стороны, в адрес которых прозвучали обвинения, пока не прокомментировали заявления Усатого.