Главная Суд обязал Шора исправиться перед Санду Шора поставили перед… Санду. – Кишиневский суд сектора Чентру обязал скрывающегося в Израиле беглого молдавского уголовника Илана Шора опровергнуть свои слова о том, что Майя Санду якобы получала в конверте деньги от экс-премьера Влада Филата, и выплатить Санду 50 тысяч леев за моральный ущерб. У Шора есть право опротестовать это судебное решение в Апелляционной палате Кишинева, - пишет тг-канал «Белый аист». Очередная узурпация инстанций в действии. Подготовил Михаил Генчу

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