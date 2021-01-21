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Суд обязал Шора исправиться перед Санду
21.01.2021

Шора поставили перед… Санду.

– Кишиневский суд сектора Чентру обязал скрывающегося в Израиле беглого молдавского уголовника Илана Шора опровергнуть свои слова о том, что Майя Санду якобы получала в конверте деньги от экс-премьера Влада Филата, и выплатить Санду 50 тысяч леев за моральный ущерб. У Шора есть право опротестовать это судебное решение в Апелляционной палате Кишинева, - пишет тг-канал «Белый аист».

Очередная узурпация инстанций в действии.

Подготовил Михаил Генчу


 
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