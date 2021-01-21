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Здоровье
Когда в Молдову прибудут вакцины - Санду снова ничего не знает
21.01.2021

Не президент, а просто «счастье». Действующий президент Молдовы Майя Санду ответила на вопрос, связанный с вакцинами от коронавируса. Как оказалось, у Санду нет никакой конкретной информации по этому поводу, что, впрочем, не должно никого удивлять. 

- Мы не знаем точно, когда прибудет вакцина. Я знаю, что все хотят нам помочь, и в ближайшие дни предложат конкретные механизмы, с помощью которых мы могли бы получить эту вакцину. Нас заверили, что в последующие периоды нас обеспечат достаточным количеством доз.

Вопрос в том, насколько быстро эта вакцина поступит к нам. Как в государствах-членах ЕС, так и в странах Восточного партнерства существует высокий спрос, и прилагаются усилия для развития этого механизма. Спрос очень высок, производители не могут его удовлетворить, - сказала Санду на телеканале TVR Moldova.

Автор: Михаил Генчу


 
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