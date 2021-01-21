«Стопятисотая» - ловите еще одну партию в Молдове

Кто на этот раз? Бывший исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну создает собственную политическую партию. По словам Кодряну, его партия будет ориентирована на граждан без идеологий и доктрин.

- В классическом смысле мы не партия со структурами, иерархиями, идеологиями, доктринами. Мы не верим в доктрины и идеологии. Мы верим в человека и в силу людей. Сегодня мы не видим себя в составе существующих политформирований. Мы начали движение за всех людей и сосредоточили внимание на силе человека.

Это не сиюминутное решение. У моих коллег были предложения от разных формирований, но у каждого формирования свои скелеты, и мы не хотим играть в чьи-то игры, - сказал Кодряну.

Название партии и прочие организационные детали Кодряну и его соратники обнародуют в ближайшее время. Об этом сообщает Realitatea.

Автор: Михаил Генчу