21 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
«Стопятисотая» - ловите еще одну партию в Молдове
21.01.2021

Кто на этот раз? Бывший исполняющий обязанности генпримара Кишинева Руслан Кодряну создает собственную политическую партию. По словам Кодряну, его партия будет ориентирована на граждан без идеологий и доктрин.

- В классическом смысле мы не партия со структурами, иерархиями, идеологиями, доктринами. Мы не верим в доктрины и идеологии. Мы верим в человека и в силу людей. Сегодня мы не видим себя в составе существующих политформирований. Мы начали движение за всех людей и сосредоточили внимание на силе человека.

Это не сиюминутное решение. У моих коллег были предложения от разных формирований, но у каждого формирования свои скелеты, и мы не хотим играть в чьи-то игры, - сказал Кодряну.

Название партии и прочие организационные детали Кодряну и его соратники обнародуют в ближайшее время. Об этом сообщает Realitatea.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
140
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.