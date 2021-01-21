«Язык свиней». В Кишинёве снова оскорбляют русских

В Кишиневе представители политической партии «НАШИ» 21 января собрались на протест перед зданием Конституционного суда во время рассмотрения конституционности закона о статусе русского языка.

К зданию КС пришли и сторонники представителя партии «Демократия дома» Василия Костюка. От них звучат оскорбления в адрес русского языка и русскоговорящих граждан, сообщает.

«Говорите на своем языке в Сибири», «Язык оккупантов», «Язык свиней», «Долой российскую мафию», «Пусть идут и лижут Путина в задницу», «Свиньи», «Вы должны просить у нас прощение на коленях за депортации, войну в Приднестровье» — такие выкрики слышны от участников контрпротеста. Они выступают за отмену закона, обязывающего во всех госучреждениях говорить на русском языке по необходимости.

@Telegram MiT