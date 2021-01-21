21 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
«Язык свиней». В Кишинёве снова оскорбляют русских
21.01.2021

В Кишиневе представители политической партии «НАШИ» 21 января собрались на протест перед зданием Конституционного суда во время рассмотрения конституционности закона о статусе русского языка.

К зданию КС пришли и сторонники представителя партии «Демократия дома» Василия Костюка. От них звучат оскорбления в адрес русского языка и русскоговорящих граждан, сообщает.

«Говорите на своем языке в Сибири», «Язык оккупантов», «Язык свиней», «Долой российскую мафию», «Пусть идут и лижут Путина в задницу», «Свиньи», «Вы должны просить у нас прощение на коленях за депортации, войну в Приднестровье» — такие выкрики слышны от участников контрпротеста. Они выступают за отмену закона, обязывающего во всех госучреждениях говорить на русском языке по необходимости.

@Telegram MiT


 
Количество просмотров:
221
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.