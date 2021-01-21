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Скандальное решение КС против русскоязычных совпало с датой встречи Санду с послом США
21.01.2021

Спешат засвидетельствовать свое почтение. Вчера престарелый Джо Байден официально вступил в должность президента США, в связи с чем определенная категория политиков в странах Восточной Европы начала напоминать пресловутых Паниковских - они начинают расталкивать друг друга и обзывать грязными словами, и все ради того, чтобы поскорее выразить свое почтение, восхищение и готовность "к сотрудничеству" (читай - прислуживанию) с "новым президентом самой лучшей страны в мире".

Разумеется, спешит и Майя Санду - она отправилась на встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом, сообщает новостное агентство Молдпрес:

- Соединенные Штаты Америки - надежный партнер в процессах развития и демократизации в Республике Молдова, мы хотим углубить сотрудничество с США в целом ряде областей. Уверена, нам удастся активизировать отношения между нашими странами, - заявила Санду, повторив уже набивший оскомину за последние десять-двенадцать лет нарратив.

Также в ходе встречи затрагивались, по словам Санду, такие вопросы, как здравоохранение (читай - необходимость скорейших закупок именно американских вакцин от Covid-19), политическая ситуация к стране (читай - необходимость досрочных выборов с целью сформировать угодное США парламентское большинство из "соросят", которые окончательно добьют эту страну своими "реформами"), внешнее финансирование (читай - необходимость брать очередные антисоциальные кредиты от МВФ).

Автор: Михаил Генчу


 
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