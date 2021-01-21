КС признал неконституционным закон, связанный с русским языком

Грустное известие для многих наших русскоговорящих сограждан. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения.

Сегодня, 21 января, КС рассмотрел запрос ряда депутатов об особом статусе русского языка как языка общения межнациональных меньшинств в Молдове, объявив его неконституционным. Запрос был направлен депутатами Октавианом Цыку, Дину Плынгэу и Марией Чобану.

Законопроект о русском языке ранее разработали депутаты от ПСРМ Василий Боля, Богдан Цырдя и Андриан Лебединский.

- Хорошие люди» Майи Санду выстрелили себе в ногу, просто еще не поняли этого. Майя Григорьевна окончательно «слила» свой русскоязычный электорат, с чем я ее и поздравляю! И электорат тоже. Как говорят у нас в Одессе, «Хиба не бачили очи, що купували? – написал в своем телеграм-канале экс-советник Игоря Додона Эрнест Варданян.

Сегодняшним утром у здания Конституционного суда представители партии «НАШИ» провели акцию, требуя от судей КС не отменять закон о функционировании языков. «НАШИ» столкнулись с агрессией со стороны прорумынских шовинистов и радикалов, которые всячески оскорбляли их по этническому признаку и называли русский язык «языком свиней».

Автор: Михаил Генчу