Илан Шор: Санду выиграла суд только потому что стала президентом и надавила на судей

Не согласен с решением суда. Суд обязал Илана Шора принести извинения Санду и выплатить ей 50 тыс. леев за заявления, которые были сочтены клеветническими - о получении денег в конверте.

Сам Шор категорически не согласен с такой постановкой вопроса, и дал понять, что считает решение суда несправедливым. Особый акцент Шор сделал на том, что выиграть суд у Санду получилось лишь сейчас, когда она стала президентом, в то время как ранее у Санду сделать это не получалось:

- Майя Санду готова прыгать от радости из-за того, что выиграла в первой инстанции дело против меня. Она надеется получить от меня 50 тысяч леев в качестве возмещения ущерба и опровержение того, что получала деньги в конвертах. Доказательства есть, и они появятся в нужный момент. Майя Санду выиграла дело через много лет после тех заявлений.

И только после того, как стала президентом и надавила как следует на прокуратуру и суд. Видимо, так она понимает независимость правосудия. И она ничем не лучше своих предшественников и патронов во главе с Филатом, от которых унаследовала не только команду, но и способы руководства страной. Радость Майи Санду можно понять. Это ее единственное достижение за время президентства.

Никто не заставит меня солгать. Никто, и тем более не лицемерный политик, который использует юстицию в борьбе с оппонентами. Повторяю – пусть не радуется раньше времени. Лучше пусть займется вопросами, которые важны для страны, а не для ее воспаленного самолюбия. Мы оспорим сегодняшнее решение в вышестоящих инстанциях, - считает Шор, слова которого приводит cenzura.md.

Автор: Михаил Генчу