Богдан Цырдя: Сегодняшнее решение показывает, что Санду и компания держат русскоязычных за скот

Политолог разочарован решением КС. Богдан Цырдя разочарован решением КС насчет русского языка - судьи Конституционного Суда признали закон, который наделял русский язык усиленным статусом, неконституционным.

По словам Цырди, это - результат работы не только унионистских сил, которые, как известно, отображают чаяния лишь очень малой части нашего общества, но и также деятельности Майи Санду и ее сподвижников:

- КС отменил закон о статусе русского языка в Молдове! Статус русского языка в качестве языка межнационального общения был аннулирован в Молдове два раза. Один раз при Плахотнюке, в 2018 году. (4.06.2018) Второй раз при Майи Санду, в 2021 году. (21.01.2021) Вот так Майя Санду “сохраняет и развивает языки каждого этноса в Молдове”.

После выборов плюнула в лицо десяткам тысяч русскоязычных граждан, поверившим её обещаниям. Людей жалко. Их “сандуисты” держат за скот. Но Санду рано радуется. Уверен, граждане напомнят ей об этом. И очень скоро. Как и её партнеру Усатому, призвавшему за неё голосовать, - написал Цырдя.

Автор: Михаил Генчу