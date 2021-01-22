В Молдове на "удаленке" можно уволиться, сойти с ума или даже умереть

Разговоры о том, как хороша удаленка закончились, всем надоело работать не выходя из дома. Помните тот момент, когда, уходя на карантин и дистанционную работу, мы все планировали быть эффективными и продуктивными? Делали списки дел, заводили блокноты, чтобы управлять своей работой, которая теперь из дома. И что из этого вышло?

Самоценность есть? А если найду?

Ковид и последовавший за ним локдаун изрядно напугали людей. При переводе офисов на удаленку, необходимость в некоторых позициях и функциях вообще отпала. Так что начало эры дистанционного труда началось с вопроса: «А зачем я нужен компании?». Это было время, когда приходилось практически доказать свою ценность на работе. Каких бы законов для ковидных времен не писали, пересмотр штатного расписания грозил всем. И тем сотрудникам, которые не хотели оказаться в числе сокращенных сотрудников, пришло стать эквилибристами, то есть придумывать, как работать в новых условиях. Из условий часто были кухней и спальней, а навыков надо было вываливать, как суперсовременного офиса.

В лес не убежит, запрещено

Эпидемия перетрясла всю жизнь, выкинусь все лишнее и развлечения. А работа осталась. Ну, и хорошо. Так даже лучше, потому что погружение в работа стала уходом от мыслей про творящийся в мире кавардак. Но если это работало еще примерно до осени благодаря летней передышке, солнышку и надежде на скорый конец эпидемии, то сейчас работа на удаленке всем надоела. Все устали и работать в разрыве с офисом, и тем более руководить сотрудниками, предпочитающими спать и есть вместо работать и работать.

Елочка, гори, а сотрудник – не выгорай

К концу 2020 года мы все устали работать удаленно. Новый год праздник веселый, но нового он пока нам ничего не принес. Психологи отмечают катастрофическое выгорание людей на «домашней» работе. А по-другому пока нельзя. Нам пора загадывать желание в категории «хоть бы не было хуже». А то так и вовсе забить на работу можно, или наоборот так переработать, что не справиться с нагрузкой и «сгореть» на работе, лежа на собственном диване.

Без друзей меня чуть-чуть

Рамок между работой и личной жизнью больше нет, как бы вы не старались. Рабочий день растянулся от подъема и до отхода ко сну. В таком режиме отупляется фантазия, а креативность снижается. Часто именно в живом общении, среди остроумных шуток, глупых вопросов и бурного обсуждения дружащих между собой сотрудников рождается то, что превратится в качественный продукт. Дистанционка в долгой перспективе убьет сплоченные и крепкие команды, а вместе с ними и эффективность работы.

Кто помнит, как выглядит бухгалтер?

Еще одной особенностью дистанционного труда стал феномен – «не знаем, с кем работаем». То есть новых сотрудников начальство нанимает, но знакомство, совещания, корпоративы теперь только онлайн. Кто-то новый может уже полгода работает в компании, а видел его только директор и бухгалтер. Кстати, кто-то помнит, как выглядит бухгалтер?

Такой разрыв контакта может привести в долгосрочной перспективе только к серьезным нарушения в коммуникации. Не знаешь нового и не знаешь, как себя вести, о чем шутить и так далее. Да что шутить. Пока напишешь в чат шутку, ее несколько раз перебью заданиями и потом еще не поймут, о чем речь. Сотрудники приходят и уходят, а но их никто не видит и не слышит.

Так что не однозначного ответа на вопрос «Хороша или плоха удаленка?» и выбирает каждый сам для себя.

Лидия ТКАЧ