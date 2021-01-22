Путеводитель «КП» по Центральному рынку Кишинева: Праздники закончились – все подешевело

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Экономика
На Центральном рынке почти весь фруктово-овощной ассортимент дешевле, чем был в праздничные дни. На лей-другой цены стали ниже. Например, виноград можно купить и по 8 леев за кило. Хоть вино делай в небольших объемах.
Картофель еще можно взять по 5 леев за килограмм.
Да и цены на цитрусовые не кусаются пока.
Цены на фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинева на 21 января 2021 года:
Облепиха – 50 леев/коробка.
Яблоки – 9-12 леев/кг.
Айва – 30 леев/кг.
Груши – 28-30 леев/кг.
Мандарины – 15-18 леев/кг.
Виноград – 8-10 леев/кг.
Лимоны – 20 леев/кг.
Гранаты – 15 леев/шт
Апельсины – 20 лея/кг.
Имбирь – 110 леев/кг.
Хурма – 38 леев/кг.
Перец болгарский – 35-45 леев/кг.
Помидоры – 20-35 леев/кг.
Огурцы – 30 леев/кг.
Картофель – 5-7 леев/кг.
Лук – 4-5 леев/кг.
Морковь – 6 леев/кг.
Капуста белокочанная – 5 леев/кг.
Свекла – 6-7 леев/кг.
Редька – 6 леев/кг.
Чеснок – 55 леев/кг.
Грибы – 20-40 леев/кг.
Фасоль – 25-35 леев/кг.
Грецкий орех очищенный – 90 – 200 леев/кг.
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