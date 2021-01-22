Путеводитель «КП» по Центральному рынку Кишинева: Праздники закончились – все подешевело

На Центральном рынке почти весь фруктово-овощной ассортимент дешевле, чем был в праздничные дни. На лей-другой цены стали ниже. Например, виноград можно купить и по 8 леев за кило. Хоть вино делай в небольших объемах.

Картофель еще можно взять по 5 леев за килограмм.

Да и цены на цитрусовые не кусаются пока.

Цены на фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинева на 21 января 2021 года:

Облепиха – 50 леев/коробка.

Яблоки – 9-12 леев/кг.

Айва – 30 леев/кг.

Груши – 28-30 леев/кг.

Мандарины – 15-18 леев/кг.

Виноград – 8-10 леев/кг.

Лимоны – 20 леев/кг.

Гранаты – 15 леев/шт

Апельсины – 20 лея/кг.

Имбирь – 110 леев/кг.

Хурма – 38 леев/кг.

Перец болгарский – 35-45 леев/кг.

Помидоры – 20-35 леев/кг.

Огурцы – 30 леев/кг.

Картофель – 5-7 леев/кг.

Лук – 4-5 леев/кг.

Морковь – 6 леев/кг.

Капуста белокочанная – 5 леев/кг.

Свекла – 6-7 леев/кг.

Редька – 6 леев/кг.

Чеснок – 55 леев/кг.

Грибы – 20-40 леев/кг.

Фасоль – 25-35 леев/кг.

Грецкий орех очищенный – 90 – 200 леев/кг.