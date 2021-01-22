Совладелец Vento: «Плахотнюк мне прямо сказал, что за атакой на компанию стоит Морарь»

Совладелец сети АЗС Vento Игорь Борш сделал важное заявление. На пресс-конференции в Кишиневе Борш рассказал о деле, которое было составлено против него, после чего он находился под стражей в течение года.

Сперва, правда, говорил его адвокат, Виктор Мунтяну, который сделал радиографию дела, возбужденного на Борша в марте 2018 года. Дело спустя 2 года было признано политическим. Мунтяну заявил, что это оскорбительное дело, и что одна из причин беззакония обвинителей связана с предполагаемыми отношениями между компанией Vento и Вячеславом Платоном.

Напомним, что недавно генеральная прокуратура обвинила экс-главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря в «превышении полномочий», «подделке государственных документов», «незаконном задержании или аресте» и к «привлечению к ответственности заведомо невиновного» совершенные в отношении совладельцев сети АЗС Vento.

– Это не месть Генпрокуратуры определенным лицам, это акт окончательности отправления правосудия. Справедливость воздается не только по отношению к пострадавшим, но и к лицам, виновным в возбуждении этого неправомерно доказанного дела, которое должно служить примером предотвращения доминирования безнаказанности над правосудием Республики Молдова, — заявил адвокат Виктор Мунтяну.

Борш, в свою очередь, считает, что на компанию была предпринята попытка рейдерской атаки, за которой стоит Виорел Морарь. По словам бизнесмена, после выхода из тюрьмы он обсуждал эту тему с Владимиром Плахотнюком.

– «Как вы думаете, кто хотел отобрать у вас этот бизнес?», — спросил меня Влад Плахотнюк после того, как в обществе заговорили о том, что за атакой стояли люди, близкие к ДПМ. Я ответил, что не знаю, кому это нужно, но я точно знаю, что этот человек, рассказавший о связи между мной и Платоном, знает, кто стоит за всем. Плахотнюк мне прямо сказал, что это – Виорел Морарь. Я удивился, потому что такие люди обычно не говорят напрямую такие вещи, — сказал Игорь Борш.

Подготовил Михаил Генчу