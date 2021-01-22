Внимание, новый способ мошенничества у банкоматов - максимум бдительности

Преступники становятся все изобретательнее.

В Молдове продолжают орудовать мошенники, специализирующиеся на банковских картах. Они используют схему под названием «cash trapping».

Мошенник приклеивает над шторкой, через которую выдаются банкноты, планку в цвет банкомата с наклеенным на нее с внутренней стороны двусторонним скотчем. В момент, когда клиент снимает деньги, это планка не дает возможности купюрам выйти наружу, а сами купюры приклеиваются к планке.После того как клиент уходит, мошенник снимает планку и приклеенные купюры.

Если банкомат не выдал вам запрошенную сумму денег, немедленно, не отходя от банкомата, позвоните в круглосуточную службу поддержки клиентов по телефонам, указанным на обороте карты, и следуйте инструкциям оператора.

Ранее молдавская полиция неоднократно предупреждала владельцев карт о том, что случаи мошенничества участились и следует проявлять максимальную бдительность.

Автор: Михаил Генчу