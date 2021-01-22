Пустые села Молдовы: в Сорокском районе три населенных пункта существуют только на бумаге

Села Молдовы пустеют. В Сорокском районе три населенных пункта существуют только на бумаге. А жителей села Валя коммуны Кременчуг можно пересчитать по пальцам. Они живут всего в пяти домах.

Здесь люди живут в изоляции и чаще всего не в курсе происходящего в стране:

"Выбирать не пришлось. Здесь я родился, здесь жили бабушка и дедушка. Я остался вместо них. Такова моя доля, жить здесь."

"Кишиневское телевидение смотрим через Москву, потому что нам не дали конвертер для телевизоров, как сделали это в других местах".

Местные жители привыкли к такой жизни и даже находят в этом плюсы: "Там, где многолюдно, коронавирусу есть где развернутся. Где всего пара человек, мы собираемся за стаканом вина и коронавирус быстро ретируется."

Всего на расстоянии двух километров от села Валя другой населенный пункт, Ливезь. Там тоже пусто. Раньше здесь жили около 60 человек. Сейчас всего 12 человек в пяти домах. Здесь хоть и осталось совсем мало людей, они говорят, что не променяют свою спокойную жизнь на городскую суету.

71-летняя Анна Райлян признается, что ей некогда думать об одиночестве. У неё полно дел: "Буду вынуждена уехать, становится трудно, но здесь хорошо жить. Раньше в селе было больше 30 детей. Потом молодые уехали, пожилые умерли, и осталось то что есть."

Жители Ливезь и Валя покупки делают в селе Собары. Здесь проживает свыше 200 человек, есть школа и детский сад. По словам мэра коммуны Кременчуг, власти пытаются помочь населению безлюдных селах:

"Пожилые люди получают пенсию, социальную поддержку, помощь в холодный период года. Вокруг села леса, мы в зеленой зоне, много хвороста. Да, жить в селе трудно, нет хорошо оплачиваемой работы."

В 118 селах Молдовы проживает меньше ста человек. Еще девять населенных пунктов существуют только на бумаге. Это данные переписи 2014 года.