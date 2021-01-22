Александр Слусарь: Заявление ПДС не имеет юридического значения

Депутат Платформы DA, вице-председатель парламента Александр Слусарь сказал, что фракция, которую он представляет, скорее всего проголосует за предложенную ПДС декларацию о необходимости роспуска парламента и инициирования досрочных выборов. Однако, по его словам, юридические последствия такого заявления равны нулю, отмечает IPN.

„Скорее всего, мы примем эту идею, не видим никаких проблем с принятием этого заявления, тем более, что мы высказали аналогичную идею после консультаций с президентом Майей Санду 7 декабря. Тогда я сказал, что это самый короткий путь, если г-жа Санду не настаивает на антикризисном правительстве”, - заявил Александр Слусарь в ходе передачи „Puterea a patra” на телеканале N4.

Александр Слусарь отметил, что Парламент Республики Молдова принял множество заявлений, но они не влекут за собой никаких правовых последствий, и депутаты могут не соблюдать положения ранее принятых деклараций, как это было в случае заявления об осуждении политического туризма.

„Юридическое значение такого заявления очень мало, это заявление не порождает ответственности и правовых последствий. Социалисты или депутаты Партии Шор могут забыть об этом через 5 минут. Лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует желание или нежелание депутатов инициировать досрочные парламентские выборы, станет их голосование за правительство, предложенное президентом Санду, или их отсутствие в парламенте”, - отметил Слусарь.

Партия действия и солидарности предлагает на первом заседании парламента весенне-летней сессии принять декларацию о необходимости роспуска парламента. Согласно этому заявлению, депутаты откажутся участвовать в заседании, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об утверждении правительства и программы его деятельности.