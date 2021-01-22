Дом примара Новых Мерен был подожжен – политика нашли без сознания

Деяние из начала 90-ых. Накануне было совершено нападение на дом примара Новых Мерен (Новоаненский район) Андрея Друзя. Минувшей ночью неизвестные подожгли дверь его дома и скрылись с места преступления.

К счастью, пожарники среагировали быстро и потушили пожар еще в зародыше. После того как спасатели отперли дверь дома, внутри они обнаружили самого Друзя – он был без сознания.

Примара срочно доставили в районную больницу Новых Анен. Об этом сообщает Deschide.

Автор: Михаил Генчу