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Общество
Дом примара Новых Мерен был подожжен – политика нашли без сознания
22.01.2021

Деяние из начала 90-ых. Накануне было совершено нападение на дом примара Новых Мерен (Новоаненский район) Андрея Друзя. Минувшей ночью неизвестные подожгли дверь его дома и скрылись с места преступления.

К счастью, пожарники среагировали быстро и потушили пожар еще в зародыше. После того как спасатели отперли дверь дома, внутри они обнаружили самого Друзя – он был без сознания.

Примара срочно доставили в районную больницу Новых Анен. Об этом сообщает Deschide.

Автор: Михаил Генчу


 
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