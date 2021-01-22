На что жалуются переболевшие коронавирусом

Постковидный синдром. Затрудненное дыхание, повышенная тревожность и панические атаки – люди, переболевшие коронавирусом, в основном жалуются именно на такие признаки.

- Появилась слабость в мышцах. Тяжелее всего было подниматься по лестнице. Начались головные боли, стало тяжело дышать, - рассказал Ион Балан, который переболел ковидом в декабре. После получения отрицательного теста особо здоровым он себя не почувствовал.

Кроме того, у Иона начались панические атаки. Пришлось идти к неврологу - специалист прописал месячный курс лечения. Также Балан начал кислородную терапию.

По словам психолога Чезары Дилевски, коронавирус сильно бьет и по психическому состоянию человека. Переболевшие часто жалуются на беспокойство, бессонницу, одиночество, моральный упадок, сообщает Publika.