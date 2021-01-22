Посольство России в Молдове: Это - травля русскоязычных!

История не терпит сослагательного наклонения, поэтому давайте будем рассудительными. Посольство России в Молдове опубликовало на своей страничке в Фэйсбуке важный текст об Украине, который наверняка перекликается со вчерашними событиями в нашей стране. Публикуем его полностью и без изменений:

Язык тотального принуждения

Украинские активисты устроили травлю русскоговорящих после вступления в силу статьи «языкового закона»

С 16 января на Украине вступила в силу статья «языкового закона», которая вводит тотальную украинизацию сферы обслуживания. За прошедшие четыре дня «активисты мовы» направили около сотни жалоб, развернув настоящую охоту на русскоговорящих. Киевский журналист Иван Росада поделился своим мнением.

«Согласно 30-й статье закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с 16 января вся сфера обслуживания обязана общаться с клиентами на украинском языке. При этом информация о товарах и услугах может дублироваться на других языках. Обслуживание клиента не на государственном языке возможно в случае, если на этом настаивает сам клиент и если это приемлемо для обеих сторон.

Украина — суверенное государство, основным законом которого является Конституция, и ее 10-я статья гласит: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств Украины». Таким образом, 30-я статья Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» прямо нарушает права человека. И ответственность за эту самую настоящую анархию несет президент Украины Владимир Зеленский.

Я задаюсь вопросом: чем отличается врач, говорящий на русском языке, от врача, говорящего на украинском? Он лечит как-то по-другому? Нет.

Закон о языке — ослабляет Украину как государство, способствует созданию новых внутренних конфликтов, этнической розни и ненависти между украинцами на фоне языкового вопроса. Неоднократно я выступал с призывами к сохранению государства и целостности общества, которое с давних пор является неоднородным и сложносоставным.

Украина — мультикультурная, мультинациональная и мультиязычная страна. И может кто-то захочет сказать: «Если бы не Советский Союз, то мы бы...». Но история не терпит сослагательного наклонения, поэтому давайте будем рассудительными. Русскоговорящее населения в Украине превышает 11 миллионов человек. И называть русскоязычных «меньшинством», как минимум, аморально.

Какие последствия будут у этого решения? Во-первых, языковой закон отдаляет Украину от ее федерализации, которая могла бы дать новую жизнь нашей многонациональной стране. Во-вторых, приближает Зеленского к трагическому финишу на посту главы государства. Предполагаю, что следующие рейтинги Зеленского снизятся на 3-4%. В-третьих, все это останавливает Украину на пути к достижению мира в Донбассе».