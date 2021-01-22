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Нагачевский о борьбе с русским языком: инициаторам этого конфликта - путь на свалку истории
22.01.2021

Противники функционирования русского языка в РМ уйдут на свалку истории. Об этом заявил и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский на передаче «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло» на телеканале РЕН Молдова.

– Зачем, чуть что, идти в Конституционный суд, если есть Венецианская комиссия для решения вопросов, связанных с языковой политикой? Проевропейские партии считают, что через такие «формулы» они консолидируют свой электорат. На самом деле они самих себя дискредитируют, - отметил Нагачевский.

По его словам отсылка КС к результатам переписи населения (4% этнических русских в Молдове) – это популизм.

– Ориентироваться надо не на русских, а на русскоязычных, которых в Молдове достаточно. Более 90% жителей Молдовы хорошо общаются на русском. Де-факто русский язык – язык межэтнического общения, в том числе гагаузы, болгары и т.д. Что касается государственного языка, то нужны государственные программы, а ряд сил хочет решить вопрос исключительно через конфронтацию, - сказал Нагачевский.

Подготовил Михаил Генчу


 
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