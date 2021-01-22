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Политика
Додон: атака на русский язык началась с Майи Санду
22.01.2021

Экс-президент высказался на тему, связанную с русским языком и решением молдавского КС.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда. КС признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения.

- Атака на русский язык началась с Майи Санду, когда она была министром образования. Вы помните ее обещания на русском языке для русскоязычных. И что? они забыли свои обещания. Русский язык был и будет языком межнационального общения. Да, молдавский (не румынский!) надо знать, и русскоязычная молодёжь его учит. Проблемы у людей старшего поколения. Все должны в Молдове чувствовать себя дома - вне зависимости от национальности, - сказал Додон.

Также лидер ПСРМ анонсировал протестные акции:

- На следующей неделе в большинстве городов страны и в Кишиневе пройдут протесты по поводу вчерашнего решения КС, - заявил политик.

Автор: Михаил Генчу


 
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