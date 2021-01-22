Как Covid-19 повлиял на рынок недвижимости в Молдове 2020 году, и чего ожидать в 2021 году?

Количество сделок купли-продажи квартир в 2020 году в Молдове, согласно статистике, зарегистрировано на 1,7% или на 475 сделок меньше, чем в 2019 году.

По оценкам экономических экспертов, речь идет о первом подобном снижении после семи лет роста. Спад был вызван снижением числа сделок за пределами мун. Кишинева

С другой стороны, количество сделок купли-продаж жилой недвижимости в муниципии Кишинева в 2020 году выросло. Был достигнут исторический максимум — было совершено 22 477 сделок.

В остальной же республике количество сделок снизилось на 11,8% или на 765. Это абсолютный рекорд за последние 15 лет.

Влад Мустяцэ, директор Proimobil.md, крупнейшей риелторской компании в Молдове, объяснил, чем вызвано снижение количества сделок с недвижимостью, а также представил прогнозы и тенденции на рынке недвижимости в нашей стране на 2021 год.

Влад Мустяцэ, директор Proimobil.md, крупнейшей риелторской компании в Молдове.

Г-н Мустяцэ, что стало причиной сокращения числа сделок с недвижимостью в регионах в прошлом году?

Этот процесс продолжится и в этом году, экономическая жизнь страны сосредоточится в столице. Число сделок снижается из-за слабой покупательной способности в регионах страны.

Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок недвижимости?

В первые месяцы пандемии рынок недвижимости пострадал незначительно. С февраля по май люди были в некотором состоянии шока, соответственно был перерыв, но с июня все нормализовалось.

В период самоизоляции, когда людям приходилось оставаться дома, у них появилось время для изучения рынка, а также для принятия определенных решений относительно покупки собственного жилья. Многие семьи, у кого была возможность, переехали из старых квартир в новые, более просторные, или из квартир в собственные дома.

Что будет в 2021 году на рынке недвижимости?

В 2021 году количество сделок с недвижимостью несколько увеличится. Мы уже наблюдаем рост продаж недвижимости, который начался в декабре. У банков тоже позитивные прогнозы относительно динамики цен, соответственно они увеличили объемы инвестиций, которые они направят в ипотеку.

Будет ли кредитование недвижимости пользоваться такой же популярностью как до 2020 года?

Разумеется, тем более что банки упростили все процедуры предоставления ипотеки. Минимальная заработная плата, необходимая для получения наиболее доступного кредита на недвижимость в рамках проекта «Prima Cas », составляет всего 5000 леев. Это отличная новость не только для рядовых граждан, но и для нас, так как увеличатся продажи квартир стоимостью в пределах 25–60 тысяч евро

Какая недвижимость будет наиболее востребованной в 2021 году?

В 2021 года существенно увеличится спрос на квартиры в новых жилых комплексах с ремонтом или с ремонтом и мебелью, которые можно приобрести в ипотеку. Учитывая небольшое количество предложений, мы отметим рост цен на этот тип жилья до 15%.

Чего ожидать тем, кто хочет купить земельный участок или дом?

Цены на участки, как в Кишиневе, так и в пригородах столицы, вырастут. В столице участки найти практически невозможно, и покупатели все больше стали ориентироваться на пригороды, такие как Крикова, Дурлешты, Тогатин, Колоница, Пэдуря Домняскэ, Сынджера, Ставчены и т. д. Отдаленность от столицы не пугает покупателей, большинство смотрят на сделку с точки зрения покупки земли большей площади. То же самое и с домами. Население мигрирует из центра в пригороды, предпочитая частные дома, что уже обусловило рост цен на такую недвижимость.

Насколько будут доступны коммерческие площади в новом году?

Несомненно, цена на коммерческую недвижимость вырастет. У нас не хватает предложений по заявкам, которые мы регистрируем. Коммерческие помещения различной площади первой линии во всех районах Кишинева пользуются большим спросом, особенно в центре. Также клиенты думают о долгосрочных инвестициях и просят предложения в новых жилищных комплексах, которых очень мало.

Получается, что рынок недвижимости сводится к новым многоквартирным домам. В прошлом году число жилищных комплексов, введенных в эксплуатацию, сократилось. Можно ли ожидать положительную динамику в 2021 году?

Некоторые подобные проекты сейчас обсуждаются, но их очень мало, что, очевидно, вызовет рост цен. Эти проекты все еще находятся на стадии утверждения, и мы надеемся, что они будут одобрены, так как они обеспечивают рабочие места и приносят существенные поступления в государственный бюджет.