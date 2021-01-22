Филип вляпался в ДТП прямо возле парламента

Неприятное событие в жизни бывшего премьера. Неподалеку от здания парламента в Кишиневе на улице Сфатул Цэрий приключилась авария. Автомобиль, выезжавший со стоянки парламента, был задет другим авто, который позже остановился в нескольких метрах от места ДТП.

По словам очевидца, в одной из машин находился лидер ДПМ Павел Филип. Именно он выехал со стоянки и, судя по всему, совсем забыл об осторожности.

В результате ДТП никто не пострадал, но машины получили определенные повреждения. Дорожная полиция выясняет детали случившегося, сообщает Noi.