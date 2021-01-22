В ближайшее время Парламент снова проголосует за Закон, который КС признал неконституционным.

По словам депутата от ПСРМ Влада Батрынчи, в ближайшее время Парламент снова проголосует за Закон, который КС признал неконституционным. На том же брифинге министр юстиции объявил, что обратится в Венецианскую комиссию по поводу решения КС от 21 января.

«Этот закон гарантирует право граждан на доступ к правосудию, образованию, здоровью и на переписку. Сегодня граждане, не владеющие государственным языком, не получают ответов на их обращения. Этот закон полностью соответствует международным рекомендациям. У Молдовы есть определенные обязательства перед ООН и Советом Европы.

Мы стали свидетелями манипуляций и глубоко возмущены постановлением Конституционного суда. Не позволим КС заменить парламент Республики Молдова. Мы прибегнем к дополнительным мерам и действиям. Парламент рассмотрит, и в ближайшее время вы увидите, что Законодательный орган повторно проголосует за закон о функциональности языков в новой редакции. Мы сделаем все возможное, и вы увидите очень четкие действия», - заявил Батрынча.

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