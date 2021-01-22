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Политика
Воронин - Додону: Он не смог заслужить даже звание почетного Осла Гагаузии
22.01.2021

Экс-президент Владимир Воронин ответил лидеру ПСРМ Игорю Додону на реплику о старом коне. 

"В соответствии с Конституцией кандидатуру на пост премьер-министра предлагает парламенту президент Молдовы, а не какой-нибудь коррумпированный, деградированный и обанкротившийся Додон. А на счет лошадей и их способности пахать, Додону лучше помалкивать, ибо за всю его деятельность он не смог заслужить даже звание почетного Осла Гагаузии!", - заключил лидер ПКРМ.

Напомним, что Игорь Додон сравнил Ренато Усатого с обезьяной с гранатой, а Владимира Воронина — со старым конем из поговорки. Так он прокомментировал их заявления о готовности занять кресло премьер-министра.


 
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