Воронин - Додону: Он не смог заслужить даже звание почетного Осла Гагаузии

Экс-президент Владимир Воронин ответил лидеру ПСРМ Игорю Додону на реплику о старом коне.

"В соответствии с Конституцией кандидатуру на пост премьер-министра предлагает парламенту президент Молдовы, а не какой-нибудь коррумпированный, деградированный и обанкротившийся Додон. А на счет лошадей и их способности пахать, Додону лучше помалкивать, ибо за всю его деятельность он не смог заслужить даже звание почетного Осла Гагаузии!", - заключил лидер ПКРМ.

Напомним, что Игорь Додон сравнил Ренато Усатого с обезьяной с гранатой, а Владимира Воронина — со старым конем из поговорки. Так он прокомментировал их заявления о готовности занять кресло премьер-министра.