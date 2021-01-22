Додон: Граждане должны иметь доступ к различным типам вакцин

Молдова должна получить доступ к различным вакцинам, - считает лидер ПСРМ. Граждане должны иметь доступ к различным типам вакцин. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

- Граждане должны иметь доступ к различным типам вакцин – российской, американской, китайской, европейской…В Молдове должен быть доступ ко всем вакцинам, чтобы гражданин вакцинировался той, которой он больше доверяет. Задача властей - разрешить импорт всех вакцин, - заявил Додон.

В тоже время председатель ПСРМ уточнил, что Российская Федерация уже отправила в Кишинев письмо, в котором указаны все необходимые процедуры для поставок вакцины Sputnik-V.