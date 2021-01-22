Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что «безответственные политиканы снова втягивают общество в языковые споры». Как передает «ИНФОТАГ», об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя решение Конституционного суда, который накануне признал неконституционным новый закон о функционировании языков.

«Безответственные политиканы снова втягивают молдавское общество в «языковые споры. Эти конфликты, совершенно не нужные обычным гражданам, цинично подогреваются политическими мошенниками для достижения своих корыстных целей, сохранения в стране хаоса и беззакония, блокирования усилий по выходу из политического кризиса и наведения порядка в государстве», - подчеркнул Усатый.

Он назвал тех, кто спекулирует на таких чувствительных темах, политическими провокаторами.

«Сначала одни под фальшивым предлогом «заботы» о статусе русского языка за пять минут ночью принимают в парламенте закон, заранее зная, что он будет опротестован в Конституционном суде и отменен. Реальная забота о русском языке им не нужна, это просто имитация такой «заботы». Их истинная цель состояла как раз в том, чтобы спровоцировать своих оппонентов, дождаться отмены закона, а затем выступить в роли «защитников русского языка», - считает лидер «Нашей партии».

Он выразил сожаление, что «эта провокация удалась».

«В парламенте нашлись депутаты-русофобы, которые опротестовали закон в КС, а сам КС пошел у них на поводу и признал закон неконституционным. В итоге на ровном месте мы получили новый виток межнациональной напряженности, который совершенно никому не нужен», - отметил политик.

Он призвал решать реальные проблемы русского языка «спокойно, системно, без провокаций», отметив, что «реальное двуязычие существует в примэрии и в других государственных учреждениях горда Бельцы», где он является примаром.

«Меньше всего нам нужно сегодня нагнетание «лингвистической» истерии в нашем обществе, которое и без того слишком расколото по самым разным вопросам», - подчеркнул Усатый.