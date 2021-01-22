22 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Ренато Усатый считает, что «безответственные политиканы снова втягивают общество в языковые споры»
22.01.2021

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый считает, что «безответственные политиканы снова втягивают общество в языковые споры». Как передает «ИНФОТАГ», об этом он написал на своей странице в facebook, комментируя решение Конституционного суда, который накануне признал неконституционным новый закон о функционировании языков.

«Безответственные политиканы снова втягивают молдавское общество в «языковые споры. Эти конфликты, совершенно не нужные обычным гражданам, цинично подогреваются политическими мошенниками для достижения своих корыстных целей, сохранения в стране хаоса и беззакония, блокирования усилий по выходу из политического кризиса и наведения порядка в государстве», - подчеркнул Усатый.

Он назвал тех, кто спекулирует на таких чувствительных темах, политическими провокаторами.

«Сначала одни под фальшивым предлогом «заботы» о статусе русского языка за пять минут ночью принимают в парламенте закон, заранее зная, что он будет опротестован в Конституционном суде и отменен. Реальная забота о русском языке им не нужна, это просто имитация такой «заботы». Их истинная цель состояла как раз в том, чтобы спровоцировать своих оппонентов, дождаться отмены закона, а затем выступить в роли «защитников русского языка», - считает лидер «Нашей партии».

Он выразил сожаление, что «эта провокация удалась».

«В парламенте нашлись депутаты-русофобы, которые опротестовали закон в КС, а сам КС пошел у них на поводу и признал закон неконституционным. В итоге на ровном месте мы получили новый виток межнациональной напряженности, который совершенно никому не нужен», - отметил политик.

Он призвал решать реальные проблемы русского языка «спокойно, системно, без провокаций», отметив, что «реальное двуязычие существует в примэрии и в других государственных учреждениях горда Бельцы», где он является примаром.

«Меньше всего нам нужно сегодня нагнетание «лингвистической» истерии в нашем обществе, которое и без того слишком расколото по самым разным вопросам», - подчеркнул Усатый.


 
Количество просмотров:
147
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.