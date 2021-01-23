Как менялась динамика денежных переводов в Молдову

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Экономика
Статистика за 2020-й год.
Стало известно, сколько денег прислали домой молдавские мигранты в 2020-м году. По данным Нацбанка, в декабре 2020-го года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 147,84 млн долларов. Это на целых 36,9 процента больше, чем за аналогичный период 2019-го.
Топ-лидеров по переводам в Молдову выглядит следующим образом:
Израиль – 25,67 миллиона долларов;
Италия – 20,48 миллиона долларов;
Россия – 18,52 миллиона долларов;
Великобритания – 14,17 миллиона долларов;
Германия – 13,32 миллиона долларов.
Самой популярной валютой, в которой в Молдову пересылают деньги, по-прежнему остается евро.
Всего с января по декабрь минувшего года в нашу страну перевели один млрд 486 миллионов долларов. Это на 21,6 процента больше, чем за такой же период 2019-го. Такую информацию приводит издание Sputnik.
Автор: Михаил Генчу
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