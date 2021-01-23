Серджиу Сырбу: Досрочные выборы не должны быть самоцелью

Депутат Платформы „За Молдову” Серджиу Сырбу скептически относится к тому, что в случае досрочных парламентских выборов он все же окажется в списке какой-либо политической партии, и задается вопросом, не стоит ли поменять сферу деятельности, отмечает IPN.

„У меня давно нет амбиций быть в парламенте, возможно, пришло время заняться чем-то другим. Но пока у меня есть мандат депутата, я сделаю все возможное, чтобы помочь людям. Если стану баллотироваться, сделаю это только по списку граждан”, - сказал Серджиу Сырбу в ходе передачи „Întreabă Ghețu” на телеканале TV8.

По словам Серджиу Сырбу, досрочные парламентские выборы не принесли бы больших изменений в Республике Молдова, а люди хотели бы новых выборов только потому, что эта тема доминирует в публичном пространстве уже несколько месяцев.

„Люди выступают за досрочные выборы, потому что мы уже два месяца говорим по телевидению только о досрочных выборах, и это отражается на мнении многих людей. Досрочные выборы не должны быть самоцелью, потому что они не принесут людям лучшую жизнь”, - сказал он.

Депутат Серджиу Сырбу был членом Партии коммунистов, затем членом Демократической партии, которую он покинул ради Партии „Pro Moldova”, возглавляемую Андрианом Канду, а теперь является частью парламентской платформы „За Молдову”.