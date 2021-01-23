Заблудшая власть: Фэйсбук показал настоящую долю использования русского языка в Молдове

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Статистика социальных сетей не врет, ее нельзя подделать, но можно игнорировать, как это делает Конституционный суд Молдовы. Правительство нам врет ... поговорим про языки.
В наше время больше всего «палева» в наших собственных телефонах. И если ваша личная информация никому не интересна то информация толпы - совсем другое дело .
Установив Facebook мы выбираем свой язык , место проживания, работы и фб свободно предоставляет эту инфу всем желающим.
Так мы можем узнать какой процент людей использует тот или иной язык в нашей стране.
В Молдове своим языком выбрали :
1 200 000 румынский
1 100 000 русский
21000 украинский
6300 турецкий
В Кишиневе своим языком выбрали :
530 000 румынский
410 000 русский
6800 украинский
Бигдата... суровая и беспощадная...
Такую же инфу можно найти и в гугле.
Это самые точные данные о количестве людей которые реально используют тот или иной язык .
Тк. языки на которых мы пользуемся интернет сервисами и есть наши реальные языки.
Правительство нам врет о 9% русского языка.
На основе этих данных применяют решения, которые мешают жить реальному населению.
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