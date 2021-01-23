Заблудшая власть: Фэйсбук показал настоящую долю использования русского языка в Молдове

Статистика социальных сетей не врет, ее нельзя подделать, но можно игнорировать, как это делает Конституционный суд Молдовы. Правительство нам врет ... поговорим про языки.

В наше время больше всего «палева» в наших собственных телефонах. И если ваша личная информация никому не интересна то информация толпы - совсем другое дело .

Установив Facebook мы выбираем свой язык , место проживания, работы и фб свободно предоставляет эту инфу всем желающим.

Так мы можем узнать какой процент людей использует тот или иной язык в нашей стране.

В Молдове своим языком выбрали :

1 200 000 румынский

1 100 000 русский

21000 украинский

6300 турецкий

В Кишиневе своим языком выбрали :

530 000 румынский

410 000 русский

6800 украинский

Бигдата... суровая и беспощадная...

Такую же инфу можно найти и в гугле.

Это самые точные данные о количестве людей которые реально используют тот или иной язык .

Тк. языки на которых мы пользуемся интернет сервисами и есть наши реальные языки.

Правительство нам врет о 9% русского языка.

На основе этих данных применяют решения, которые мешают жить реальному населению.