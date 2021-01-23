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Общество
В Кишиневе штрафуют магазины за продажу пластиковой посуды
23.01.2021

С 1 января этого года в Молдове можно продавать только биоразлагаемую одноразовую посуду и пакеты. С начала года столичная полиция выписала 8 штрафов на общую сумму 33 тыс. леев за использование и продажу пластиковых пакетов и посуды.

Напомним, что с 1 января этого года вступили в силу поправки к закону о внутренней торговле, которые запрещают оборот пластиковых пакетов и посуды, за исключением биоразлагаемых.

– Эти положения направлены на борьбу с пластиком, а именно на снижение количества пластика, который загрязняет окружающую среду, – отмечает столичная полиция.


 
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