Алексей Тулбуре считает недопустимым нападки Аллы Немеренко на этнические меньшинства, проживающие в республике. Советник Майи Санду атакует армян, азербайджанцев, русских, белорусов. Хорошо, что не накрыла ненавистью гагаузов, болгар, евреев, иронизирует политолог Алексей Тулбуре.

Советника президента по вопросам здравоохранения Аллу Немеренко обвинили в разжигании межнациональной ненависти и нарушении деонтологических норм. Бывший посол Алексей Тулбуре раскритиковал ее заявление, в котором она охарактеризовала этносы, проживающие в Молдове, как пришельцев. Он обратил внимание советника на то, что подобные дискурсы не воспринимаются в современном мире, а только ведут к расколу в обществе.

- Если честно, такому советнику нечего делать в администрации президента, и поэтому она сеет ”hate speech”, используя такие слова как ”bastinasi”, которые не воспринимаются в современной публичной дискуссии, может, только в антропологических текстах. Европейских подход? - задался вопросом Тулбуре.

- Президент объединяет, Немеренко разъединяет. Советник нападает на армян, азербайджанцев, русских и белорусов. Хорошо, что не накрыла ненавистью гагаузов, болгар, евреев, украинцев и других «неместных». По невнимательности, наверное. Давайте поставьте на них клеймо. Посмотрим сколько выучат румынский после такой «порки», - написал Тулбуре в социальной сети.

Министр юстиции Фадей Нагачевский заявил о том, что отправит запрос во все посольства стран, проинформировав их о шовинизме советника президента Майи Санду. Он выразил надежду, что Санду выскажется по этому вопросу – является ли он официальной позицией администрации президента или личным мнением советника.

Алла Немеренко написала в социальной сети следующее:

- Меня удивляет такое отсутствие уважения к румынскому языку, языку местных, которое демонстрируют некоторые из тех, кого моя страна приютила с такой теплотой и распростертыми объятиями, как собственных детей – армян, азербайджанцев, русских, белорусов.

Лидия ТКАЧ