Самый честный конституционный судья и самый лучший министр юстиции Молдовы Александр Тэнасе, который настоящий румын ку акте ын регула, смело и в духе европейских принципов отказался давать показания парламентской комиссии, изучающей дело "Ландромата". У Тэнасе хотели поинтересоваться, а просто так, или исходя из евроинтеграционных устремлений, он поменял часть законодательства, чтобы проводка денег облегчилась.

Сан Константиныч уважаемый своим румынским очком всегда очень чутко чувствовал куда ветры дуют.

Хотя, конечно, работа комиссии под руководством Инги Григориу нас всё больше удручает.

Сначала эта странная претензия (https://t.me/romania_ru/19398) почему люди не документируют события своей жизни 10-летней давности. Теперь и вовсе пошла фантастика.

По подсчетам Григориу, Молдова получила бы астрономические миллиарды, если бы суммы "Ландромата" проводились не келейно по схемам, а по всем правилам.

Родная, если бы они проводились по всем правилам - их бы через Молдову просто не проводили. Страну победившей истории успеха выбрали именно потому, что в ней победила история успеха, а потому через неё было возможно провести эти суммы без шума и пыли.

Возвращаясь к Тэнасе, считаем, что все истинные румыны сейчас должны принять во внимание неустанную борьбу Сан Константиныча с молдавским и русским языками, со всеми этими проявлениями советской оккупации простить ему. И наградить. Ибо, как иначе?

@Гений Карпат