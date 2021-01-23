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Здоровье
Аптеки разоряют людей, которым нужны лекарства от коронавируса
23.01.2021

Просто жуткий рост цен. В Молдове серьезно возросла стоимость множества лекарственных препаратов, в том числе, которые используются для лечения коронавируса и его последствий.

Стоимость «Гепарин-Индар» возросла почти на 60 процентов. Этот препарат представляет собой раствор для инъекций, используемый в первой линии лечения Covid-19 и предусмотренный Национальным клиническим протоколом.

Цена на «Дексаметазон» выросла более чем на 16 процентов. «Прозерин», «Флостерон», «Линекс», «Наклофен» тоже выросли в цене, причем от 14-ти до 37-ми процентов. Об этом сообщает Cenzura.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям заявило, что цены на лекарства от ковида не повышались - их стоимость «возросла из-за девальвации лея».

Автор: Михаил Генчу


 
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