Политика The Brussels Times: генпрокурор Александр Стояногло - оружие Москвы против Майи Санду Генеральный прокурор Александр Стояногло якобы является оружием Москвы против главы государства Майи Санду и реформ, за которые она выступает. Это утверждают журналисты издания "The Brussels Times". В опубликованной ими статье также говорится, что генпрокурор уже якобы выполнил все требования России, включая освобождение скандального бизнесмена Вячеслава Платона и прекращение уголовного расследования по делу "ландромата". Кроме того, отмечается, что Москва выдвинула кандидатуру Стояногло на пост главного обвинителя страны, чтобы одновременно решить несколько задач: защитить Игоря Додона, а также не допустить Майю Санду к власти осенью 2019 года. "The Brussels Times" подчеркивает, что помимо того, что генпрокурор якобы уже выполнил все указания Кремля, в ближайшее время по его распоряжению могут открыть уголовные дела в отношении людей из окружения президента, что может сыграть определенную роль в кампании по дискредитации главы государства и ее команды. Publika TV направила запрос в Генеральную прокуратуру, чтобы дать Александру Стояногло право на реплику. В полученном ответе учреждения говорится, что это ложная информация, растиражированная непосредственно фигурантами расследований. Таким образом они хотят отвлечь внимание общества от более серьезных насущных проблем, - подчеркивается в официальном комментарии Генпрокуратуры. В декабре прошлого года российское агентство по расследованиям "The Facts" выпустило документальный фильм о предполагаемых связях Вячеслава Платона с генеральным прокурором Александром Стояногло. В нем сообщалось, что за время своего мандата главный обвинитель страны якобы закрыл все 42 уголовных дела, начатых в отношении бизнесмена и его окружения. Тогда Платон и Генпрокуратура опровергли эту информацию.

