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Политика
Первых сжигали. Вторые- не граждане. Третьих - режут в Донбассе. А у нас русскоязычных тупо не пускают во власть
23.01.2021

В Германии евреи знали немецкий. В Прибалтике знают русский. В Украине знают украинский. И у нас большинство владеет молдавским (кроме пенсионеров, наверное). И ничего. 

Первых сжигали. Вторые- не граждане. Третьих - режут в Донбассе.  А у нас русскоязычных тупо не пускают во власть. Президенты, премьеры, спикеры - эти должности закрыты для русскоязычных. 

Более того, никто вас не сталкивает лбами. Просто пытаются защитить права всех граждан и статус русского языка (и молдавского тоже!). И этот статус был у него 30 лет: с 1989 по 2018. А Плахотнюк отменил по команде Запада. Когда пытаешься вернуть права людей, появляются латентные сандуисты с теорией о столкновении лбами. 

А русскоязычных будут продолжать унижать и подавлять, убеждая, что это правильно, что так и надо, что сопротивление - признак ограниченности.
И еще один важный момент! КС затоптал не только русский язык, но и молдавский, назвав его румынским!!!! Поэтому это грубое нарушение прав 80 % население Молдовы!   

Ну что-ж, прав был Джавахарлал Неру. Элита, воспитанная колонизаторами, главный враг своего народа.

@Telegram BT


 
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